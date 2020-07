Custódio Castro pediu a demissão do cargo na sequência da derrota de terça-feira com o Rio Ave, em Vila do Conde (4-3), e Artur Jorge, que era o treinador dos sub-23 dos minhotos depois de começar a época nos sub-19, foi a solução escolhida, como interino, até ao final da temporada.

Questionado sobre se poderá continuar como técnico da equipa principal na próxima época, Artur Jorge não descartou essa hipótese.

"Posso estar cá até o presidente entender, este é o meu compromisso. Estou extremamente satisfeito, não imaginam a minha alegria de estar aqui neste lugar, quero desfrutar do momento e não quero pensar no dia de amanhã. Quero ser mais um a contribuir e a ajudar o Sporting de Braga naquilo a que se propõe, independentemente do tempo" em que for técnico da equipa.

Confrontado com a situação de Abel Ferreira, que também começou por ser uma solução interina no Braga e foi, depois, aposta da SAD para técnico principal, e se admite poder repetir esse exemplo, Artur Jorge "constatou" apenas que "esse [caso] é um facto".