“Podemos estar satisfeitos e orgulhos de ver a cara de satisfação dos sócios. Espero que este clube um dia faça a justiça de o fazer presidente honorário do Sporting. A maneira como este homem deixou a vida dele, como ele serviu o clube. Eu fui testemunha durante três meses. É digno de louvor por parte de quem vê no Sporting o seu grande amor”, disse Artur Torres Pereira.

Anteriormente, Sousa Cintra apelou à união entre os adeptos do Sporting: “Ganhe quem ganhar, será o meu presidente. Quem perder deve ficar logo de imediato ao lado do presidente, deixar-se de guerrilhas e destes ruídos todos, que só servem para complicar a vida dos sportinguistas".

O presidente da SAD antevê mesmo um recorde em eleições do Sporting, ao destacar a forte afluência por parte dos sócios.

“Este ato eleitoral tem decorrido com muito civismo, não têm acontecido casos de maior, as pessoas têm-se respeitado, os candidatos e as suas equipas também. Tem decorrido tudo muito bem e é motivo para estar satisfeito. Vai ser a maior enchente de sempre, um recorde. Isto mostra a vitalidade do clube, que está cheio de força e tem que se manter”, declarou aos jornalistas.