Declarações após o jogo Feirense-Benfica (0-2), da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira:

Treinador do Feirense

Nuno Manta Santos: "O Benfica marcou e nós não. O Benfica entrou muito forte, e fomos controlando alguns lances de cruzamentos para a área nos primeiros minutos. Depois, a expulsão do Tiago Silva ainda na primeira parte condicionou o nosso jogo e tornou-se tudo mais difícil.

Estávamos equilibrados no início da segunda parte, mas com o golo sofrido tudo se tornou mais difícil. Preparei o Flávio para entrar, mas nesse período o Benfica marcou.

Foi uma das melhores exibições do Benfica esta época e nunca conseguimos criar mossa no nosso adversário. Fomos aguentando, há que levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo. Houve momentos no jogo em que não decidimos bem, porque às vezes é preciso fazer faltas mais à frente. O Benfica foi empurrando o Feirense para trás.

Não esperava ter 23 pontos nesta altura. O campeonato está competitivo e eu e o Feirense estamos na luta. Vamos fazer tudo para ficar na I Liga".

Treinador do Benfica

Rui Vitória: "Esta é a vitória que eu esperava, porque entrámos em todos os campos para vencer, e foi muito bem conseguida. Fizemos uma exibição de grande qualidade perante uma boa equipa que defende muito bem.

O Benfica procurou sempre o golo, mesmo depois de marcarmos o segundo. Estou satisfeito com o rendimento e qualidade da equipa, a sua mentalidade e a sua capacidade física. O que facilitou a tarefa do Benfica foi a forma como disparámos na direção da baliza do adversário. Tivemos uma série de ocasiões para marcar mais e a nossa forma de atuar e a dinâmica que imprimimos na partida condicionou o adversário e arranjámos espaço para continuar a atacar.

Entrámos com uma dinâmica que estava a desgastar a equipa do Feirense. Durante toda a partida fomos melhores perante um adversário que trabalhou muito. Fomos mais fortes e quando as bolas tinham de entrar na baliza, entraram. Tudo o que o jogo estava a pedir nós demos".