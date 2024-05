"Disseram que só ganharíamos campeonatos de 18 em 18 anos". No palco da festa sportinguista, Rúben Amorim recordou profecias de há três anos, aquando da conquista do último campeonato, na noite em que o Sporting voltou a ser campeão e a fazer a festa.

Voltar a celebrar um título com três anos de intervalo fez do treinador do Sporting um dos heróis da noite - e da época - numa noite em que houve espaço para todos os "santos da casa" numa espécie de arraial antecipado na madrugada lisboeta.

Desde a saída de Alvalade, o autocarro foi sempre acompanhado por centenas de adeptos que iam cumprimentando os novos campeões nacionais, entoando cânticos e festejando o 20.º título dos ‘leões’, com muito fogo de artifício a pintar a noite.

Os jogadores do Sporting chegaram às 01:40 ao Marquês de Pombal, em Lisboa, onde foram recebidos em euforia por milhares de adeptos.

A duas jornadas do fim do campeonato, o Sporting festejou 0 20º título e para a semana a festa é no estádio.