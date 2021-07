Presidente da República telefonou a Jorge Fonseca para lhe agradecer medalha

“O Presidente da República felicitou pelo telefone o judoca Jorge Fonseca pela conquista da medalha de bronze, a primeira para Portugal nestes Jogos Olímpicos. Jorge Fonseca confirmou o seu talento, as suas capacidades, e alcançou a tão desejada medalha olímpica. Algo que só está ao alcance dos melhores dos melhores”, informou a Presidência da República.

“Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Jorge Fonseca”, lê-se numa nota publicada no sítio do Palácio de Belém na internet.

"Vibramos juntos com esta conquista, a primeira com as cores de Portugal nestes Jogos Olímpicos"

O primeiro-ministro António Costa utilizou o Twitter para felicitar o atleta português pela conquista da medalha em Tóquio.

"Jorge Fonseca é medalha de bronze. Parabéns, Jorge!"

O Comité Olímpico Português felicitou o judoca Jorge Fonseca nas redes sociais após a conquista daquela que é a primeira medalha em Tóquio 2020 de um atleta da comitiva portuguesa.

"Uma satisfação enorme por ver o Jorge Fonseca chegar ao pódio olímpico, com a conquista da medalha de bronze"

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, utilizou o Twitter para parabenizar o judoca português.

"O nosso Leão conseguiu a primeira medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos"

O Sporting Clube de Portugal, clube que Jorge Fonseca representa, foi um dos primeiro a felicitar o atleta pela conquista nas redes sociais.

"Parabéns, Jorge Fonseca"

O Sport Lisboa e Benfica também aproveitou o momento para dar os parabéns para nas redes sociais felicitar a conquista do judoca.

"Ganda Fonseca"

José Mourinho, treinador português atualmente ao serviço da AS Roma, publicou na sua conta de Instagram um vídeo em que aparece com alguns companheiros de staff a assistir ao combate decisivo em que Jorge Fonseca conquistou a medalha de Bronze para Portugal, felicitando assim o judoca pela conquista.

"Um Bronze que enche Portugal de orgulho, uma conquista de dedicação e superação"

Pedro Proença, presidente da Liga, utilizou as redes sociais para felicitar Jorge Fonseca pelo Bronze em Tóquio.

"Parabéns pela medalha de Bronze"

O ministro da Defesa João Cravinho felicitou o judoca pela medalha no Twitter.

Ferro Rodrigues saúda Jorge Fonseca, “exemplo de perseverança”

O presidente da Assembleia da República felicitou hoje o judoca Jorge Fonseca pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, sublinhando o “exemplo de perseverança” do atleta, “merecedor do agradecimento de Portugal e dos portugueses”.

“Exemplo de perseverança, Jorge Fonseca é motivo de orgulho para o desporto nacional e merecedor do agradecimento de Portugal e dos Portugueses”, escreveu Eduardo Ferro Rodrigues.

Na mensagem, Ferro Rodrigues felicita o judoca Jorge Fonseca em seu nome e da Assembleia da República “pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a terceira obtida nesta modalidade olímpica na história do judo português”.