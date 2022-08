Rui Costa

O presidente do Benfica, o antigo futebolista internacional Rui Costa, classificou hoje a data da morte de Chalana como “um dia muito triste para toda a nação benfiquista” e “até para todos os amantes do futebol”.

“É um dia muito triste para toda a nação benfiquista, diria até para todos os amantes do futebol”, disse o dirigente ‘encarnado’, em declarações à BenficaTV.

Para Rui Costa, Chalana é considerado, entre os jogadores profissionais da sua geração e da geração do próprio ‘maestro’, “talvez, o maior génio do futebol português”.

“É ver partir um dos maiores génios do futebol nacional e dos maiores símbolos do clube, que terá, com toda a certeza, um lugar na história do clube para todo o sempre, por tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que foi”, declarou ainda.

Rui Costa salientou ainda que Chalana foi o seu “último treinador em campo” como jogador profissional.

Marcelo Rebelo de Sousa

"O Presidente da República recorda Fernando Chalana, que tanto contribuiu para o prestígio internacional do Futebol Português, apresentado os seus sinceros pêsames à Família e àquelas entidades desportivas, que serviu, com dedicação e entusiasmo, durante tantos anos", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no site da Presidência da República.

Seleção Nacional

"Até sempre, Pequeno Genial. Farás para sempre parte da nossa história, Fernando Chalana", lê-se na publicação da conta oficial das seleções nacionais. O jogador, recorde-se, foi 27 vezes internacional por Portugal.

Bordéus

Futebol Clube dos Girondinos de Bordéus, clube que Chalana representou entre 1984 e 1987 e pelo qual venceu duas ligas francesas, também já emitiu uma nota de pesar.

Tomando "conhecimento com tristeza do falecimento de Fernando Chalana", o "Football Club Girondins de Bordeaux envia as suas mais sentidas condolências à sua família e entes queridos".

Os Belenenses

O Clube de Futebol Os Belenenses, que contou com Chalana como jogador em 1990/91, publicou uma nota de condolências.

"Partiu aos 63 anos Fernando Chalana, futebolista genial que se destacou no Euro-84 ao serviço da equipa de todos nós e que defendeu a camisola do Belenenses na temporada 1990/91, na qual disputou 14 partidas. Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os familiares e amigos de Chalana as mais sentidas condolências", lê-se.

Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora definiu Fernando Chalana como o jogador de “excelência” que terminou a carreira de futebolista ao serviço do emblema da Reboleira.

“Um atleta de excelência que representou Portugal nos maiores palcos e terminou a sua carreira de tricolor ao peito. A todos os familiares e amigos, o CF Estrela da Amadora endereça as mais sentidas condolências”, assinalou o clube.

Pelo Estrela, o extremo disputou 10 jogos e marcou um golo, efetuando o seu último jogo em casa numa derrota diante do Louletano, em dezembro de 1991.

Sporting CP

"Uma grande figura do futebol português", recorda o Sporting CP, que publicou uma fotografia de Chalana ao lado de Rui Jordão.

FC Porto

"Duelos que também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana" é o texto de condolências publicado pela conta oficial de Twitter dos dragões.

João Alves

O antigo futebolista do Benfica, João Alves, recordou hoje Fernando Chalana como “um ser humano fantástico” e “um dos grandes jogadores que Portugal teve”, no dia em que faleceu o ‘pequeno genial’.

“Era um daqueles companheiros que ninguém se chateava com ele, estava sempre tudo bem para ele. Sempre um grande companheiro, uma pessoa bem formada. Um grande jogador, isso todos sabemos, dos grandes jogadores que Portugal teve”, disse o ‘luvas pretas’ à agência Lusa.

“Sempre bem-disposto, brincalhão” e “sem maldade nenhuma”, Fernando Chalana foi, para João Alves, “um ser humano fantástico, incrível”, com quem partilhou o balneário durante quatro anos, formando aquele que foi, na sua opinião, “o melhor meio-campo” de todos os que participou na sua carreira.

“Joguei com o Carlos Manuel e o Chalana, um em cada ala, e eu e o Shéu no meio. Esse meio campo do Benfica era fantástico, com tudo, com uma qualidade técnica e criatividade enormes. Os títulos que ganhei no Benfica foi com esse meio-campo”, recordou o agora treinador.

Em termos internacionais, João Alves lembrou que o extremo, que também jogou no Bordéus, em França, “atingiu o seu auge na Eurocopa [Campeonato da Europa] de França, em 1984”.

“Foi, talvez, a principal figura desse Campeonato do Mundo [Europa]. E se não foi, foi das principais. Disso, não tenhamos a menor dúvida”, sentenciou o antigo médio do Benfica.

Bernardo Silva

O futebolista internacional Bernardo Silva, do Manchester City e formado no Benfica, disse hoje que Fernando Chalana é um amigo que guardará para sempre, no dia em que o antigo jogador morreu aos 63 anos.

“Um grande amigo que guardarei para sempre no meu coração”, escreveu o internacional português na rede social Instagram, num texto acompanhado de uma fotografia junto a Chalana, quando este era treinador das camadas jovens e Bernardo Silva jogador.

Já em 2019, por ocasião da apresentação da biografia ‘Chalana – A vida do génio’, Bernardo Silva fez questão de sublinhar a importância que o antigo jogador teve na sua carreira, em momentos de descrença.

"Quando tinha 16 anos, numa fase difícil, fez-me acreditar quando nem eu acreditava. Nos estágios, batia à porta do meu quarto para me dizer que eu ia ser um grande jogador e ia ter muito sucesso. Considero que foi um dos grandes culpados do meu sucesso”, revelou então o jogador dos ‘citizens’.

Bernardo Silva, confesso adepto do Benfica, fez toda a formação no clube ‘encarnado’ e coincidiu com Chalana, quando este já desempenhava funções de treinador na estrutura da formação do clube lisboeta.

Fernando Santos

O selecionador português, Fernando Santos, confessou a “enorme alegria” que sentia sempre que defrontava Fernando Chalana, recordando com “muita saudade” o antigo futebolista, que morreu hoje, aos 63 anos.

“Foi um enorme prazer vê-lo jogar, foi um dos maiores jogadores portugueses de sempre. Foi um enorme orgulho defrontá-lo, um dos jogadores que mais dificuldades me criou em campo. Era sempre uma alegria enorme jogar contra ele”, reagiu numa mensagem publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

O selecionador nacional, que enquanto futebolista atuou várias épocas pelo Estoril Praia, salientou ainda a “grande amizade” que se se refletiu aquando da sua passagem pelo comando do Benfica, entre 2006 e 2007, durante a qual Chalana fez parte da equipa técnica dos ‘encarnados’, como adjunto de Santos.

“A nossa grande amizade refletiu-se também quando foi meu colaborador no Benfica. Recordo-o com muita saudade. Que descanse em paz, eu vou lutar para que a sua alma descanse em paz. Ele bem o merece. Um abraço forte, amigo Chalana”, conclui a nota.

João Paulo Correia

"Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica", escreveu o atual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto na sua conta de Twitter.

Paulo Futre

Partilhando uma fotografia sua a abraçar e beijar Chalana, o ex-futebolista Paulo Futre relembrou o seu "grande ídolo Fernando Chalana".

"O pequeno grande génio. Sempre seáa a minha maior referência e inspiração. Os meus mais sinceros pêsames para a família. Até sempre Mito", lê-se em publicação no Twitter.

Veloso

O antigo jogador do Benfica António Veloso disse hoje que no presente “não havia dinheiro” para pagar a Fernando Chalana, antigo colega de equipa que teve “o privilégio de ter acompanhado” durante alguns anos.

“Como jogador, escuso de dizer o que foi. Como atleta, foi extraordinário. Se fosse hoje não havia dinheiro que chegasse para lhe pagar. Como pessoa, era extraordinário, também. Só há que lamentar a partida dele”, disse Veloso à agência Lusa, no dia em que faleceu o antigo companheiro.

O antigo defesa das ‘águias’ recordou, ainda, que o período em que Chalana evoluiu nos relvados “eram outros tempos” e que, se fosse hoje, “haveria outros clubes maiores do que o Benfica, que também é grande” a desejar contar com o ‘pequeno genial’ nas suas equipas.

“Na altura, era muito difícil qualquer jogador ser transferido para qualquer lado”, lamentou Veloso.

E entre as memórias que guarda do antigo companheiro de equipa, “todas na bola, naturalmente”, Veloso guarda, particularmente, “a forma como ele conseguia fintar os adversários e, por vezes, voltava para trás para os fintar novamente”.

“Era uma magia que tinha muito grande e confiança, que nos deixava a todos com bastante satisfação”, lembrou António Veloso.

Luisão

O diretor-técnico e de performance do Benfica, Luisão, lamentou hoje profundamente a morte de Fernando Chalana, recordando “um dos maiores” da história do emblema lisboeta e “uma pessoa com um coração incrível”.

“Muito triste com essa notícia logo pela manhã. Descansa em paz, senhor Chalana, 'Chalanix'. Um dos maiores da história do Benfica e uma pessoa com um coração incrível”, escreveu o dirigente dos ‘encarnados’ na rede social Instagram, numa "story" acompanhada por uma fotografia de ambos.

Luisão, que jogou no Benfica durante 15 anos, entre 2003 e 2018, chegou a ser treinado por Chalana na parte final da temporada 2007/08, quando o ‘Pequeno Genial’ assumiu o comando das ‘águias’, após a demissão do espanhol José Antonio Camacho.

Fernando Gomes

"É com profunda tristeza que lamento a morte de Fernando Chalana, internacional português e referência eterna do SL Benfica", afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, numa mensagem de condolências. "O ‘pequeno génio’ espalhou magia e arte pelos campos de futebol, deliciou os adeptos com a sua fantasia, conquistou a admiração de todos os apaixonados do desporto e foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo. Chalana foi indiscutivelmente um dos melhores jogadores da história do nosso futebol e um nome que distinguiu Portugal no Mundo. Lembro particularmente as suas exibições no Campeonato da Europa de 1984. Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica", continua o dirigente. "Jogador venerado nas quatro linhas e por todos os adeptos do futebol, Chalana foi um ser humano de qualidades excecionais. Aos familiares e amigos deixo uma palavra de conforto nesta hora de dor. Ao SL Benfica, dirijo as minhas mais sentidas condolências", termina Fernando Gomes. A FPF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos por si organizados até segunda-feira em memória de Chalana. Noutra publicação dos responsáveis pela FPF, destaca-se que "Chalana foi um dos jogadores mais marcantes do futebol português, tendo jogado no Benfica durante 13 épocas, mas com passagens também pelo Bordéus, Belenenses e Estrela da Amadora. Foi internacional por 27 vezes, com dois golos marcados, entre 1976 e 1988, tendo feito a sua despedida com a camisola das quinas no encontro entre Portugal e a Suécia (0-0), de preparação, a 12 de outubro de 1988”. Pedro Proença

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou hoje a morte de Chalana, que considera “um dos mais geniais jogadores da história do futebol português” e uma das maiores figuras do Europeu de 1984.

“O futebol português fica mais pobre, mas ficarão as memórias e as fintas de Fernando Chalana, que nunca serão esquecidas”, refere Pedro Proença na sua conta na rede social Facebook.

Pedro Proença endereçou ainda “as mais sentidas condolência” à família de Fernando Chalana, ao Benfica e a todos os adeptos, em seu nome e da LPFP.

Liga Portugal

"A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Fernando Chalana, antigo jogador e treinador do SL Benfica e internacional português", lê-se na nota de pesar emitida pela entidade.

"À família enlutada, aos adeptos em geral e aos do SL Benfica em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências".

Nicolas Vilas Boas

"Um jogador brilhante, era acima de tudo uma personalidade comovente e cativante. Pensamentos para os seus entes queridos", escreveu o famoso jornalista luso-francês.

José Manuel Constantino

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, destacou Chalana como “uma figura nacional, muito consensual”.

“É, seguramente, uma grande referência, não apenas do desporto nacional e particularmente do futebol, mas também uma figura nacional, muito consensual, pela sua maneira de ser e feitio e a facilidade que tinha de criar amizades”, disse.

O dirigente do COP falava aos jornalistas na partida para a quinta etapa da 83.ª Volta a Portugal, na Mealhada, antes de o pelotão percorrer 165,7 quilómetros até ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo.

“Para a minha geração, aquele pé esquerdo era de facto um pé maravilhoso. Perde o desporto e perde Portugal e lamentamos, naturalmente, esta partida do Chalana”, acrescentou.