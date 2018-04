O Atlético de Madrid, ‘carrasco’ do Sporting na Liga Europa de futebol, vai defrontar o Arsenal nas meias-finais da prova, num confronto que poderá ser qualificado como uma final antecipada, ditado pelo sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

Espanhóis e ingleses são os dois favoritos a vencer a segunda competição europeia de clubes, em especial depois das eliminações da Lazio e do Leipzig, que não resistiram às recuperações sensacionais de Salzburgo e Marselha, adversários na outra meia-final.

Vencedor da prova em 2010 e 2012, o Atlético de Madrid terá a vantagem teórica de jogar em casa a segunda mão, em 03 de maio, deslocando-se antes, em 26 de abril, ao estádio do Arsenal, vencedor em 1969 da Taça das Cidades com Feiras, antecessora da Taça UEFA e da Liga Europa, não reconhecida pelo organismo regulador do futebol europeu.

A competição tem, aliás, sido dominada por Espanha e Inglaterra, cujos clubes se impuseram em sete das últimas oito edições. Apenas o FC Porto conseguiu contrariar o domínio daqueles dois países, ao conquistar o troféu, em 2011.

O sucessor do Manchester United, que venceu a Liga Europa na época passada, sob o comando técnico do português José Mourinho, terá direito a um ‘bónus’ que o Atlético de Madrid dispensará, mas não o Arsenal: a qualificação direta para a Liga dos Campeões da próxima época.

Enquanto os ‘colchoneros’ são segundos classificados na Liga espanhola e podem garantir já na próxima jornada um lugar na Liga dos Campeões de 2018/2019, os ‘gunners’ ocupam o sexto lugar no campeonato inglês, a 13 pontos do último lugar de acesso à ‘Champions’.

Nos quartos de final, as duas equipas cumpriram a ‘obrigação’ nos seus estádios, vencendo o Sporting, por 2-0, e o CSKA de Moscovo, por 4-1, capitalizando esses triunfos na segunda mão, apesar da derrota em Alvalade (1-0) e do empate na capital russa (2-2).

Na sequência também da eliminação do Sporting, cuja derrota em Madrid provocou uma grave crise institucional no clube lisboeta, o defesa Rolando, central do Marselha, que eliminou o Sporting de Braga nos 16 avos de final, emerge como o único jogador português com possibilidade de vencer o troféu.

Os franceses, que tinham perdido na Alemanha por 1-0, viraram a eliminatória a seu favor em casa, ao baterem o Leipzig por 5-2, enquanto o Salzburgo protagonizou uma recuperação ainda maior, retificando a derrota por 4-2 em Roma ao vencer na Áustria a Lazio por 4-1.

A final da Liga Europa da temporada 2017/18 realiza-se em 16 de maio, na cidade francesa de Lyon.