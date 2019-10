Com o avançado português no ‘onze’, foi Diego Costa, de penálti aos 36 minutos, a abrir o marcador para os ‘colchoneros’, antes de Dani Parejo empatar, aos 82, e impor o terceiro empate seguido no campeonato à equipa da capital.

O resultado deixa o Atlético no quarto lugar, com 16 pontos, agora atrás do Granada, que venceu na sexta-feira o Osasuna, com um golo de Domingos Duarte, e que é terceira, com 17.

Do lado do clube ‘che’, o empate vale o 13.º ponto na campanha e, para já, o sexto lugar da tabela, num encontro em que Gonçalo Guedes esteve de fora, lesionado, e Thierry Correia foi suplente não utilizado.

A partida no Wanda Metropolitano seguiu a toada dos últimos encontros do Atlético, que mostrou dificuldades em criar oportunidades de golo, e só uma mão do russo Cheryshev mudou o destino, aos 36, dando a grande penalidade convertida por Diego Costa.

Ainda assim, os forasteiros não se renderam e foi mesmo o ‘capitão’ Parejo a marcar, num livre direto bem executado, sem hipóteses para Oblak, e a equipa resistiu mesmo depois da expulsão de Kangin, já aos 90+1.

Ainda hoje, o Real Madrid visita o reduto do Maiorca à procura de retomar a liderança, ocupada à condição pelo FC Barcelona, que começou o dia a vencer por 3-0 em casa do Eibar, com tentos de Messi, Griezmann e Suárez.