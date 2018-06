O lateral-direito do Atlético Madrid Juanfran prolongou o seu contrato por uma temporada, até 2019, anunciou hoje o clube de futebol espanhol em comunicado.

“Renovar mais um ano com a equipa da minha vida enche-me de entusiasmo. O meu compromisso e lealdade a este clube fazem com que o meu coração só pense em ser vermelho e branco”, disse o jogador espanhol, que atua nos ‘colchoneros’ desde 2011 e segue para a nona temporada ao serviço do clube.

O defesa-lateral, de 33 anos, disputou 325 jogos pelos madrilenos e venceu um campeonato, uma taça e uma supertaça espanhóis, duas ligas Europa e uma Supertaça Europeia.

A equipa da liga espanhola fez ainda questão de relembrar que Juafran está a dois encontros de ingressar na lista dos jogadores com mais jogos na história do clube, lista que é liderada pelo espanhol Adelardo Rodríguez, que fez 550 partidas pelos ‘colchoneros’ no século passado.