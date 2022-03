A portuguesa Auriol Dongmo, líder mundial do ano, sagrou-se hoje campeã do mundo de lançamento do peso, nos Mundiais em pista coberta, em Belgrado, com um novo recorde nacional absoluto de 20,43 metros.

A portuguesa, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, abriu o concurso com dois lançamentos de 19,32 metros, seguiram-se dois nulos, antes de lançar a 20,43, quando tinha caído para terceira. A nova campeã do mundo terminou o concurso com um lançamento nulo. Na segunda posição ficou a norte-americana Chase Ealy (20,21) e em terceiro a neerlandesa Jessica Schilder (19,46). A portuguesa Jéssica Inchude, convidada à última hora, terminou a prova na 12.ª posição, com uma melhor marca de 17,58 metros, conseguida à primeira tentativa, depois da qual fez 17,27 e um nulo, não seguindo para os três ensaios finais, destinados às oito melhores.