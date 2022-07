A portuguesa Auriol Dongmo qualificou-se na sexta-feira para a final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, ao conseguir 19,38 metros no primeiro arremesso da qualificação.

A campeã do mundo em pista coberta, de 31 anos, superou os 18,90 para o apuramento direto para a final da competição, marcada para sábado, às 18:25 em Lisboa (02:25 de domingo), nos campeonatos do mundo. Dongmo, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que iniciou o concurso com o segundo lançamento mais longo do ano (20,43), apenas batida pela norte-americana Chase Ealy (20,51), qualificou-se pela primeira vez para a final em Mundiais, depois das presenças menos bem-sucedidas em Pequim2015 e Londres2017, ainda como a camaronesa. Na mesma competição, mas no Grupo B, Jessica Inchude, de 26 anos, que chegou a Eugene2022 com 18,21 metros como recorde pessoal e melhor marca do ano, falhou o apuramento direto, após conseguir 18,01 na terceira tentativa, superando os 17,39 e 17,65 dos lançamentos iniciais.