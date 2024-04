Em 16 de março, Melbourne vai voltar a acolher o arranque do Mundial de Fórmula 1, algo que não acontecia desde de 2019, sendo que, em 2020, devia ter sido a primeira corrida, mas o grande prémio australiano acabou por ser adiado horas antes do início dos primeiros treinos, devido à covid-19.

As corridas do Barhain e da Arábia Saudita, que abriram a temporada 2024, mudaram para 13 e 20 de abril, respetivamente, para evitar o mês do Ramadão, sendo que em 2025 se voltam a disputar a um domingo, ao contrário deste ano, com o Grande Prémio de Las Vegas a ser o único a um sábado, em 22 de novembro.

Entre o Grande Prémio da Austrália e os do Barhain e da Arábia Saudita vão estar agora as corridas da China (23 de março) e Japão (06 de abril).

O calendário de 2025, no 75.º aniversário da Fórmula 1, vai manter as mesmas 24 corridas desta temporada, um recorde no campeonato, com o Grande Prémio de Abu Dhabi a fechar o Mundial, em 7 de dezembro.