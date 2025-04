Os recentes anúncios tarifários dos Estados Unidos e as represálias de alguns países aumentaram a volatilidade dos mercados financeiros, enfraqueceram as perspetivas de crescimento e aumentaram os riscos, afirma o FMI no seu relatório sobre políticas orçamentárias.

"Estes produzem-se num contexto de aumento dos níveis da dívida em muitos países e de finanças públicas já sob tensão", explicam os técnicos Era Dabla-Norris, Vitor Gaspar e Marcos Poplawski-Ribeiro num blog da instituição.

Além disso, em muitos casos, terão que lidar com aumentos dos gastos, como os de defesa na zona do euro.

"Prevemos que a dívida pública mundial aumente em 2,8 pontos percentuais este ano, mais do que o dobro estimado para 2024, situando os níveis de dívida acima de 95% do Produto Interno Bruto", informam.

Níveis pandémicos

E é provável que a tendência de alta continue até se aproximar "de 100% do PIB no fim da década, superando os níveis pandémicos", prevêem os analistas.

Em geral, o FMI prevê que um terço dos governos, que representam 75% do PIB mundial, experimente um agravamento da sua dívida. Entre os países afetados estão China, Estados Unidos, França, Itália, Brasil e Arábia Saudita.

Mas a situação varia de um país para outro, destacou Gaspar. A China deve gastar mais internamente, apesar do seu elevado nível de dívida já elevado, para fortalecer a proteção social e liberar o consumo interno, enquanto os Estados Unidos devem concentrar-se em reduzir o défice público para manter a dívida sob controle.

"Mas para alcançar isso, o governo tem opções, tanto em termos de receitas quanto de despesas", estimou Gaspar, diretor do departamento de assuntos orçamentais do Fundo, numa entrevista à AFP.

Este não é o caso dos países emergentes ou em desenvolvimento, que devem "investir em educação e saúde. Fortalecer o seu capital humano é a melhor maneira de desenvolver estes países, mas isso exige recursos", admitiu.

A Europa deverá "encontrar uma maneira de financiar o seu gasto militar a longo prazo", explica Gaspar.

Se a situação não melhorar, "com base nas informações atualmente disponíveis, a dívida mundial poderia alcançar 117% do PIB em 2027", advertiu.

Os países terão que encontrar um equilíbrio entre o ajuste e o apoio ao crescimento económico em função dos seus recursos e das suas peculiaridades.

O apoio "às empresas e comunidades afetadas por graves problemas comerciais deve ser tanto temporário quanto específico", recomenda o blog.

Segundo o FMI, as economias avançadas deveriam abordar os problemas relacionados com o envelhecimento da população com reformas nos setores de Previdência e Saúde, além da ampliação da base tributária.

Nas economias emergentes e em desenvolvimento, "é crucial melhorar o sistema tributário" e aqueles com renda baixa devem "manter o caminho dos ajustes fiscais".