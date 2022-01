As autoridades australianas cancelaram o visto do tenista Novak Djokovic e recusaram a sua entrada no país. A informação está a ser avançada pelos média australianos.

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial ATP, viu hoje travada a sua entrada na Austrália. "A Autoridade Fronteiriça da Austrália pode confirmar que Djokovic não forneceu provas apropriadas para cumprir os requisitos de entrada na Austrália. O seu visto foi, por isso, cancelado", lê-se num comunicado da autoridade. Djokovic tinha dito que tinha recebido uma autorização especial para viajar para a Austrália, apesar de alegadamente não estar vacinado contra a covid-19, para poder disputar o primeiro 'Grand Slam' da temporada. Da autorização especial ao visto recusado. Como Djokovic pode acabar fora do Open da Austrália Ver artigo Contudo, à chegada ao país, Djokovic foi retido no aeroporto de Melbourne, supostamente pelo facto do tipo de visto solicitado não contemplar isenções médicas. Os advogados de Djokovic ainda vão tentar recorrer desta decisão. Na terça-feira, Djokovic anunciou a sua partida para a Austrália para disputar o Open da Austrália, que decorre entre 17 e 30 de janeiro, graças à obtenção da dita exceção médica, cujos motivos de atribuição nunca foram explicados, o que provocou fortes críticas em todo o país, desde os media ao mundo político e comunidade desportiva. O caso chegou ao primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, que garantiu que seriam exigidas explicações sobre a "isenção médica" para entrar no país sem provar o seu status de vacinação, sob pena de o atleta ser mandado "para casa no primeiro avião". O diretor do torneio, Craig Tiley, também pediu a Novak Djokovic que revelasse o motivo da sua exceção.