O austríaco Marcel Hirscher foi uma das figuras da jornada de hoje dos Jogos de inverno PyeongChang2018, ao conquistar a medalha de ouro no slalom gigante, a segunda na presente edição dos Jogos.

Hirscher continua assim no bom caminho para conquistar um raro triplo no esqui alpino, facto que apenas o seu compatriota Tony Sailer (1956, em Cortina d’Ampezzo) e o francês Jean-Claude Killy (1968, em Grenoble) conseguiram nos masculinos, sendo a croata Janica Kostelic (2002, em Salt Lake City) a única a consegui-lo nos femininos.

Depois de ter conquistado o ouro na terça-feira na prova combinada, Hirscher não falhou hoje no slalom gigante e superou o norueguês Henrik Kristofferson, medalha de prata, e o francês Alexis Pinturault, que tinha sido segundo no combinado.

Agora, falta a Hirscher apenas conquistar o ouro na prova de slalom, a sua preferida, que se disputará na quinta-feira.

A jornada consagrou ainda outro duplo campeão olímpico, o francês Martin Fourcade, vencedor, no ‘photo-finish’, da prova de saídas em massa do biatlo, assegurando o seu quarto título na carreira, tornando-se no francês mais titulado, tanto em Jogos de inverno, como de verão, juntamente com dois atletas da esgrima.

Fourcade pode se tornar sozinho no mais titulado de sempre do seu país, caso vença uma das duas provas em que ainda vai participar, as estafetas mistas na terça-feira e masculinas na sexta-feira.

O dia ficou ainda marcado negativamente por ter surgido um caso de ‘doping’ na comitiva russa, cujos atletas participam como independentes nestes Jogos.

O nome do atleta não foi ainda revelado, mas, segundo algumas fontes, trata-se um jogador da equipa de curling, que terá acusado meldonium. Os resultados da contra-análise serão divulgados na segunda-feira.