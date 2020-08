O atacante, de 25 anos, assinou um compromisso válido por quatro temporadas com a formação vila-condense, chegando aos Arcos envolvido na transferência do iraniano Mehdi Taremi para os ‘dragões'.

Na época passada, cedido pelo FC Porto, André Pereira alinhou no Vitória de Guimarães, onde participou em 19 jogos e marcou três golos, e, na segunda parte da temporada, no Saragoça, do escalão secundário espanhol, onde foi utilizado em apenas oito jogos, e não conseguiu marcar.

O avançado, que se notabilizou ao serviço das camadas jovens dos ‘dragões', contando ainda com uma passagem pela equipa principal do Vitória de Setúbal, em 2017/18, já vai integrar os trabalhos da formação vila-condense esta terça-feira.