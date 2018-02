O FC Barcelona reforçou hoje a liderança da Liga espanhola de futebol, ao receber e golear o vizinho catalão Girona por 6-1, depois de ter começado praticamente a perder, em encontro da 25.ª jornada.

A formação forasteira marcou logo aos dois minutos, por intermédio de Portu, após falha de Umtiti, mas os catalães não demoraram a dar a volta ao resultado, ‘catapultados’ pelo ‘capitão’ Lionel Messi.

O argentino isolou o uruguaio Luis Suárez, que restabeleceu a igualdade, aos cinco minutos, e, depois, ‘bisou’, num espaço de seis minutos, aos 30 e 36, o segundo na transformação de um livre direto, por baixo da barreira.

Depois de nova jogada iniciada por Messi, aos 44 minutos, Suárez ‘bisou’ e ‘acabou’ com o encontro, assistido por Coutinho, que, aos 66, também marcou, com um remate colocado de fora da área, antes do ‘hat-trick’ do uruguaio, aos 76, servido por Dembelé.

Na tabela dos marcadores, Messi passou a somar 22 e Suárez 20, enquanto na classificação do campeonato, o invicto ‘Barça’ contabiliza agora 65 pontos, provisoriamente mais 10 do que o Atlético de Madrid, que joga no domingo em Sevilha.

O terceiro posto é do Real Madrid, que hoje goleou por 4-0 na receção ao Alavés, com dois golos do futebolista português Cristiano Ronaldo.

Em dois remates na área, à ponta de lança, Ronaldo faturou aos 44 e 61 minutos, passando a contar 14 golos na presente edição prova, em 20 jogos, 32 na temporada, em 35, e 435 ao serviço dos ‘merengues’, pelos quais cumpriu hoje o 425.º encontro.

Com o ‘bis’ ao Alavés, o ‘capitão’ da seleção lusa passou também a somar 300 golos na Liga espanhola, em apenas 285 jogos, reforçando o segundo lugar do histórico, só atrás do argentino Lionel Messi, que ostenta 371, em 407 embates.

O galês Gareth Bale também faturou, aos 29 segundos da segunda parte, num embate que quem mais se destacou foi o outro elemento do ‘BBC’, o francês Karim Benzema, que fez as assistências para os dois primeiros golos e fechou a contagem aos 89 minutos, de penálti, que Ronaldo ‘permitiu’ que apontasse.

No primeiro encontro do dia, o Celta de Vigo venceu em casa o Eibar por 2-0 e saltou, provisoriamente, do 11.º para o sétimo lugar, com 35 pontos, os mesmos do seu adversário de hoje, que caiu uma posição, para a oitava.

Iago Aspas, aos 56 minutos, para o seu 16.º tento na prova, e o uruguaio Maxi Gomes, aos 79, materializaram o triunfo do conjunto galego, frente a um Eibar que contou os 90 minutos com o central luso Paulo Oliveira, que viu o cartão amarelo.

Também hoje, o Leganés empatou a zero na receção ao Las Palmas, numa ronda 25 que arrancou na sexta-feira, com outro empate sem golos, na Corunha, entre o Deportivo e o Espanyol.