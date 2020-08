Depois de se desculpar com os adeptos, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, também questionado e que poderia anunciar as eleições antecipadas nos próximos dias segundo a imprensa catalã, fez uso da palavra para se dirigir aos "barcelonistas" na noite de sexta-feira.

Bartomeu disse que "as decisões serão anunciadas e explicadas nos próximos dias, algumas delas já foram tomadas, mesmo antes da Liga dos Campeões".

Reconstrução levará tempo

O técnico Quique Setién já está "condenado", segundo a edição deste sábado do jornal esportivo catalão Mundo Deportivo. Contratado em janeiro para recuperar o DNA do Barça, à deriva depois de quase três anos sob a direção de Ernesto Valverde, Setién, sem capacidade de reação e visivelmente perdido numa equipa que era grande demais para ele, não conseguiu dar energia ao clube catalão durante os oito meses que esteve no cargo.

O ex-jogador Xavi Hernández, atual treinador do Al Sadd (do Catar), e o argentino Mauricio Pochettino, ex-técnico do Tottenham e do Espanyol, parecem ser os nomes mais cotados para assumir a reconstrução, segundo a imprensa espanhola.

Mas Piqué já salientou: nem todos os males podem ser atribuídos a um treinador chamado para socorrer o clube há apenas oito meses. As raízes do problema são mais profundas.

A média de idades da equipa titular que entrou em campo contra o Bayern era de quase 30 anos, sendo a equipa mais velha a vestir a camisa catalã na história da Liga dos Campeões.

E Messi, deve desistir de renovar o contrato para não devorar o clube que o alimenta desde a adolescência? O argentino, eleito seis vezes o melhor do mundo — a última vez na temporada passada — parece não ser já capaz, aos 33 anos, de realizar sozinho as ambições do Barça.

As últimas contratações astronómicas, Antoine Griezmann (120 milhões de euros), Philippe Coutinho (145 milhões de euros) e Ousmane Dembélé (138 milhões de euros), não tiveram o desempenho esperado.

O futuro pode passar por jovens estrelas emergentes, como Frenkie de Jong, Riqui Puig e principalmente a pérola Ansu Fati. Mas o grande Barça dos anos 2010 desapareceu e a reconstrução levará tempo.