Um golo de grande penalidade do argentino Lionel Messi, aos 43 minutos, deu a vitória aos catalães, que lideram a prova com 54 pontos, mais sete do que o Atlético, que hoje venceu em casa do Rayo Vallecano (1-0), e mais nove do que o Real, que só joga no domingo, na receção ao Girona.

Messi foi incapaz de repetir a ‘dose’ aos 85 minutos, quando desperdiçou novo castigo máximo, num jogo em que o ‘Barça’ foi perdulário, mas não consentiu qualquer remate enquadrado à baliza do alemão Ter Stegen, e no qual o ‘astro’ argentino fez o 22.º golo em ‘La Liga’, em 22 jogos, e o 30.º em 30 jogos em todas as competições.

Com Carles Alena, Vermaelen e Kevin-Prince Boateng num ‘onze’ com algumas poupanças em função da Liga dos Campeões, descansando Luis Suárez, Rakitic e Lenglet, o penálti decidiu o encontro para a equipa de Ernesto Valverde, no primeiro jogo depois da renovação do técnico, que deixou o defesa português Nelson Semedo no banco.