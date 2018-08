O futebolista holandês Bas Dost, que se lesionou no sábado no jogo contra o Vitória de Setúbal, voltou hoje a falhar o treino do Sporting, limitando-se a fazer tratamento.

Segundo informação prestada pelo Sporting, o melhor marcador dos ‘leões’ na época passada foi o único ausente do treino na Academia, em Alcochete, a três dias da visita ao Benfica, na terceira jornada da I Liga. Bas Dost sofre de um problema muscular na coxa direita, que o obrigou a sair ao intervalo do jogo em casa com o Vitória, da segunda jornada da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1, sendo substituído pelo colombiano Fredy Montero. O plantel do Sporting volta a trabalhar na quinta-feira sob as ordens de José Peseiro, a partir das 09:30, em treino à porta fechada.