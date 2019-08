Em Munique, na Allianz Arena, o holandês Boetius deu uma surpreendente vantagem ao Mainz, logo aos seis minutos, mas o campeão germânico deu a volta ainda antes do intervalo, com golos do francês Pavard e do austríaco Alaba, aos 36 e 45 minuto, respetivamente.

Na segunda parte, o Bayern construiu a goleada com remates certeiros de Perisic, aos 54 minutos, de Coman, aos 64, de Lewandowski, aos 78, e Davies, aos 80.

A formação de Munique passou a ocupar o grupo de segundos classificados, todos com sete pontos, menos dois do que o líder Leipzig, juntamente com o Bayer Leverkusen, que empatou em casa a zero com o Hoffenheim, e com o Wolfsburgo, que também empatou (1-1) na receção ao Paderborn.

A maior surpresa aconteceu em Berlim, com o Union a somar a primeira vitória de sempre no principal escalão germânico e logo contra o Borussia Dortmund, um dos candidatos ao título.

Marius Bulter ‘bisou’ aos 22 e 50 minutos e Sebastian Andersson confirmou o triunfo aos 75, pouco antes de Rafael Guerreiro ser lançado em jogo pela equipa de Dortmund. O espanhol Paco Alcácer fez o golo dos forasteiros, aos 25.