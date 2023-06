O Benfica sagrou-se hoje campeão nacional de hóquei em patins pela 24.ª vez, igualando o FC Porto na liderança do ranking, ao vencer no reduto do Sporting por 3-1, no quarto jogo da final dos play-offs.

Gonçalo Pinto (10 e 22 minutos) e Lucas Ordoñez (33) marcaram os tentos dos ‘encarnados’, que já lideravam ao intervalo por 2-1, enquanto Nolito (cinco) faturou para os ‘leões’. Os ‘encarnados’ ganharam a final dos play-offs por 3-1, já que tinham vencido em casa o primeiro e terceiro jogos, ambos por 4-2, o primeiro após prolongamento, e perdido o segundo, no João Rocha, por 6-3. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram