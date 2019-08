Apesar de não terem defrontado qualquer ‘tubarão’, os ‘encarnados’ superaram-nos todos, em termos pontuais, nomeadamente Arsenal, Manchester United, Bayern Munique, Atlético de Madrid, Tottenham, Juventus e Real Madrid.

O vencedor já foi encontrado, mas a Internacional Champions Cup ainda não terminou, com o Tottenham a defrontar o Inter de Milão, no domingo, e o Atlético de Madrid, de João Félix, a medir forças com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, no fecho da competição, em 10 de agosto.

Dos quatro conjuntos, o ‘colchonero’ é o melhor colocado, depois de ter superado os mexicanos nos penáltis (5-4, após 0-0 nos 90 minutos) e goleado o Real Madrid por inapeláveis 7-3, com ‘póquer’ de Diego Costa e um golo e duas assistências do português João Félix.