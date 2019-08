No estádio Nacional, as 'águias' vão defrontar uma equipa que na temporada passada se impôs no Jamor por 2-0 e que, já na segunda volta, foi ao estádio da Luz empatar 2-2, numa partida em que esteve a perder por 2-0 e que foi a única em que o técnico Bruno Lage, que tinha rendido Rui Vitória, cedeu pontos para o campeonato.

Em outro encontro desta segunda jornada, o FC Porto recebe no estádio do Dragão o Vitória de Setúbal já pressionado pela entrada em 'falso' no campeonato, depois da derrota na jornada inaugural em casa do regressado Gil Vicente (2-1) e da recente eliminação na fase preliminar para a Liga dos Campeões frente aos russos do Krasnodar.

Além destes dois encontros, a segunda jornada tem hoje ainda outro jogo, com o Moreirense, que perdeu (3-1) em casa do Sporting de Braga, a receber o Gil Vicente, moralizado com o triunfo sobre os 'dragões'.

A jornada, que se estende até segunda-feira, arrancou na sexta-feira, com o Famalicão a vencer na receção ao Rio Ave por 1-0, resultado que permite ao conjunto recém-promovido isolar-se provisoriamente no comando da prova com seis pontos.

Programa e resultados da segunda jornada:

- Sexta-feira, 16 ago:

Famalicão - Rio Ave, 1-0 (0-0 ao intervalo)

- Sábado, 17 ago:

Moreirense - Gil Vicente, 16:30

Belenenses SAD – Benfica, 19:00

FC Porto – Vitória de Setúbal, 21:30

- Domingo, 18 ago:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 16:00

Desportivo das Aves – Marítimo, 16:00

Vitória de Guimarães – Boavista, 18:30

Sporting - Sporting de Braga, 21:00

- Segunda-feira, 19 ago:

Tondela – Portimonense, 20:15