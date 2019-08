No Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica, que partilha o comando com o Famalicão, apresenta-se com um registo totalmente vitorioso neste início de época, com 12 golos marcados e nenhum sofrido, contando com a goleada ao Sporting na Supertaça (5-0).

A equipa de Bruno Lage recebe o rival praticamente na máxima força, com o médio Gabriel a ser a única baixa de peso, devido a lesão.

Já o FC Porto está proibido de perder na Luz para não ficar tão cedo a seis pontos da liderança, depois de ter arrancado a Liga com uma derrota perante o Gil Vicente (2-1), antes de ficar fora da Liga dos Campeões, ao perder em casa com o Krasnodar (3-2),

Sérgio Oliveira, que tem sido aposta do técnico Sérgio Conceição, é baixa certa, por lesão, enquanto o extremo Nakajima, que esteve toda a semana ausente no Japão, também não deverá estar em condições de atuar na Luz, a partir das 19:00.

A ronda, que se estende até domingo, arrancou na sexta-feira com dois jogos, com o Vitória de Setúbal a empatar 0-0 na receção ao Moreirense, enquanto o Rio Ave recebeu e goleou o Desportivo das Aves por 5-1.

Programa e resultados da terceira jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 23 ago:

Vitória de Setúbal – Moreirense, 0-0

Rio Ave - Desportivo das Aves, 5-1 (2-0 ao intervalo)

- Sábado, 24 ago:

Benfica - FC Porto, 19:00

Boavista - Paços de Ferreira, 21:30

- Domingo, 25 ago:

Santa Clara – Belenenses SAD, 15:00 locais (16:00, horas de Lisboa)

Marítimo – Tondela, 16:00

Portimonense – Sporting, 18:30

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

Vitória de Guimarães – Famalicão, 21:00