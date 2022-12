Na última jornada do Grupo C, em Moreira de Cónegos, o Moreirense, com mais um golo marcado do que o Benfica, precisa de apenas um empate para seguir em frente, enquanto as 'águias' precisam de vencer.

Frente a frente, a partir das 19:00, vão estar os líderes das duas competições profissionais, com o Benfica, ainda invicto nas provas oficiais, a ser primeiro na I Liga, enquanto o Moreirense está no topo da II Liga.

Este será o quinto encontro entre as duas equipas na Taça da Liga, com o Benfica a vencer duas vezes e a empatar uma, todas em Moreira de Cónegos, e a perder apenas uma, nas meias-finais da edição de 2016/17, que o Moreirense viria a vencer.

Quem triunfar no Grupo C vai defrontar nos quartos de final o Arouca, vencedor do Grupo G.

No outro encontro da terceira e última jornada do Grupo C, duas equipas da II Liga, o Estrela da Amadora e o Penafiel, procuram somar os primeiros pontos.