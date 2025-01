Na oitava e última jornada da fase de liga, os dois clubes lisboetas tentam assegurar a presença no play-off de acesso aos oitavos de final, cenário para o qual se apuram as equipas que terminem a fase de liga entre os nono e 24.º lugares.

Já sem hipótese de chegarem aos oito primeiros lugares, que asseguram acesso direto aos ‘oitavos’, as duas formações lusas seguem em frente com um empate, embora uma eventual derrota deixe Benfica e Sporting a dependerem de terceiros.

O Benfica é atual 21.º, com 10 pontos, e defronta fora uma Juventus que é 17.ª, com 12, enquanto o Sporting está em 23.º, com os mesmos 10 pontos, mas pior registo entre golos marcados e sofridos, e joga em casa com Bolonha, 28.º e já eliminado.

O jogo em Turim terá arbitragem do romeno Istvan Kovács e a receção do Sporting ao Bolonha do francês Benoit Bastien, com todos os 18 jogos da ronda a terem início às 20:00 (horas de Lisboa).

Na competição, Liverpool, totalista de vitórias, e FC Barcelona, segundo, têm assegurada a passagem direta aos oitavos de final, existindo 16 equipas, entre o terceiro e o 18.º, que têm, no mínimo, o play-off garantido.