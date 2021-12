A goleada começou a ser desenhada cedo e Darwin, aos três e 18 minutos, ‘bisou’ na partida, destacando-se assim na liderança dos melhores marcadores, com 13 golos, mais dois do que o portista Luis Díaz, que deverá jogar pelos ‘dragões’ a partir das 19:00, em Vizela. Gilberto (34), Rafa (48), Yaremchuk (57), Gonçalo Ramos (86) e Seferovic (90+1) anotaram os restantes tentos do Benfica, enquanto Ali Alipour marcou o golo de ‘honra’ dos ‘verde rubros’.

Com esta vitória, o Benfica conserva o terceiro lugar, agora com 37 pontos, menos um do que o FC Porto, que joga ainda hoje, enquanto os insulares, que vinham de três jogos sem perder, baixam ao 10.º posto, com 14 pontos.