O Benfica, já com Jorge Jesus no banco, procura hoje colar-se ao Sporting de Braga na terceira posição da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Famalicão, no arranque da segunda volta.

Recuperado da infeção respiratória, causada pela covid-19, Jesus regressa ao banco dos 'encarnados', depois de ter falhado três jogos, procurando levar o Benfica de regresso aos triunfos, após quatro encontros sem vencer na I Liga. Os 'encarnados', quartos posicionados, tentam juntar-se ao Sporting de Braga, terceiro, que empatou no domingo com o FC Porto, segundo, frente ao Famalicão, penúltimo classificado. A quatro pontos do Benfica e do Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães, sexto posicionado e que tem um jogo em atraso, joga em casa do Belenenses SAD (13.º). O Farense, que é último classificado, tenta largar a lanterna-vermelha na receção ao Moreirense, que ocupa um tranquilo oitavo lugar. No outro encontro do dia, o Marítimo, que ocupa o 11.º lugar, recebe o Santa Clara, sétimo. Programa da 18.ª jornada: - Domingo, 7 fev: Sporting de Braga 2-2 FC Porto - Segunda-feira, 8 fev: Farense – Moreirense, 17:00 Benfica – Famalicão, 19:00 Marítimo - Santa Clara, 19:00 Belenenses SAD - Vitória de Guimarães, 21:00 - Terça-feira, 9 fev: Paços de Ferreira – Portimonense, 15:00 Rio Ave – Tondela, 17:00 Boavista – Nacional, 19:00 Gil Vicente – Sporting, 21:00