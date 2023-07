Jurásek, internacional checo, vai ser reforço do Benfica e tem chegada prevista para Lisboa ainda este sábado, confirmou o SAPO24 junto de fonte próxima do processo.

Os encarnados fizeram uma investida de última hora e conseguiram um entendimento com o Slavia de Praga, que deverá receber mais de dez milhões de euros pela transferência do lateral esquerdo de 22 anos e ficar ainda com parte do passe do futebolista.

O jogador é assim o eleito de Roger Schmidt para tentar fazer esquecer o espanhol Grimaldo, que saiu no final da última temporada, rumo ao Bayer Leverkusen.

À sua espera, Jurásek tem um contrato de cinco anos, estando também previsto que, caso passe os exames médicos, siga já este domingo para Inglaterra, onde o Benfica vai realizar parte do estágio de pré-temporada.