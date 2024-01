Os 'encarnados' voltam a defrontar a única equipa que os derrotou na presente edição do campeonato, quando os 'axadrezados' venceram no Bessa, na primeira jornada, por 3-2, mas o momento atual das equipas dá claro favoritismo às 'águias', embora o Boavista venha de uma moralizadora vitória de 4-1 em casa do Vizela na última jornada.

O Benfica tentará assim responder ao triunfo claro alcançado pelo Sporting em casa do Vizela, resultado que deixa os 'leões' destacados na liderança, com 46 pontos, mais quatro do que os seus rivais lisboetas.

Além do encontro em Vizela, a 18.ª jornada já conheceu outro resultado, com o Sporting de Braga a voltar aos triunfos - o primeiro de 2024 -, ao vencer em casa do Famalicão por 2-1, com o golo do triunfo a surgir já aos 90+11, por intermédio do espanhol Álvaro Djaló.