O estreante Fran Navarro inaugurou o marcador, aos 17 minutos, e Robson Bambu ampliou a vantagem bracarense, aos 40, antes de Arthur Cabral reduzir para os ‘encarnados’, aos 78, naquela que foi a sexta vitória em oito partidas dos minhotos fora de casa no campeonato, um registo superior ao verificado no seu reduto (três triunfos em nove encontros).

O Benfica, que já vinha de um desaire com o rival Sporting, cedeu os primeiros pontos no Estádio da Luz, mantendo-se em terceiro lugar, com 38 pontos, a três dos ‘leões’ e a dois do FC Porto, segundo colocado, que tem menos um jogo, enquanto o Sporting de Braga subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 31, à frente do Santa Clara (30), que defronta o Farense no domingo.