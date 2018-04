Também hoje, mas às 18:15, o Sporting de Braga pode ultrapassar provisoriamente o Sporting e subir ao terceiro lugar, caso vença no campo do Feirense, penúltimo classificado e equipa ‘desesperada’ por pontos, para não regressar à II Liga.

O Vitória de Setúbal-Benfica está agendado para as 20:30, enquanto os ‘dragões’ só entram em campo no domingo, na receção ao Desportivo das Aves.

A equipa de Rui Vitória aparece no Bonfim motivada pela recente subida ao primeiro lugar de forma isolada e tem a possibilidade colocar ainda mais pressão sobre o FC Porto, uma semana antes do ‘clássico’ entre ambos.

Os 'leões' recebem no domingo o Paços de Ferreira, num encontro marcado pela ‘guerra’ interna do clube, culminada com a suspensão de grande parte dos jogadores do plantel.

O presidente Bruno de Carvalho criticou alguns jogadores pela exibição em casa do Atlético de Madrid (derrota por 2-0), com grande parte do plantel a partilhar nas redes sociais um comunicado a reagir a estas críticas.

Na sequência, Bruno de Carvalho chamou os jogadores de “meninos mimados” e anunciou a suspensão de todos os subscritores.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, deverá falar aos jornalistas, numa conferência que deverá ficar marcada por esta questão.

O Estoril Praia, lanterna-vermelha, recebe o Marítimo, que pode ultrapassar o Rio Ave no quinto posto, enquanto o Tondela defronta em casa o Portimonense. Ambas as partidas têm inicio marcado para as 15:00.

A ronda arrancou na sexta-feira com o Vitória de Guimarães a vencer o Rio Ave, por 3-0.

Programa da 29.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 06 abr:

Vitória de Guimarães – Rio Ave, 3-0

- Sábado, 07 abr:

Tondela – Portimonense, 16:00 (Sport TV)

Estoril Praia – Marítimo, 16:00 (Sport TV)

Feirense – Sporting de Braga, 18:15 (Sport TV)

Vitória de Setúbal – Benfica, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 08 abr:

Desportivo de Chaves – Belenenses, 16:00 (Sport TV)

FC Porto – Desportivo das Aves, 18:00 (Sport TV)

Sporting – Paços de Ferreira, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 09 abr:

Moreirense – Boavista, 20:00 (Sport TV)