Soares, de 20 anos, foi esta temporada promovido à equipa principal, embora tenha para já o estatuto de terceiro guarda-redes do plantel, depois de ter feito toda a sua formação no emblema lisboeta.

“É um sentimento de orgulho e demonstra a confiança que o clube deposita em mim. Espero corresponder a essa confiança com muito trabalho, boas exibições e com títulos ao serviço do Benfica”, disse o guardião, em declarações divulgadas no site dos ‘encarnados’.

Na última temporada, Samuel Soares ajudou a equipa júnior do Benfica a conquistar a UEFA Youth League e, mais tarde, a Taça Intercontinental de sub-20.

Também no seu site oficial, o Benfica informou que renovou contrato com Hugo Félix e Diogo Prioste, dois jogadores de 18 anos que integram a equipa secundária ‘encarnada’, mas não divulgou a duração dos novos vínculos.