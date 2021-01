A muita chuva e vento que se faziam sentir impediram o normal desenrolar do jogo, pelo que o árbitro Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, viu-se obrigado à suspensão da partida, que se encontrava igualada 0-0, que passou a definitiva após cumpridos os 30 minutos regulamentares.

Os ‘encarnados’ vão entrar em campo pressionados com os triunfos dos seus dois principais rivais no campeonato. O Sporting, líder, venceu, no sábado, em casa, o Sporting de Braga por 2-0, e o FC Porto subiu ao segundo posto, ao receber e vencer, no domingo, o Moreirense por 3-0.

Além do embate nos Açores, o dia de hoje conta com mais dois jogos para a I Liga, com o Gil Vicente a receber o Belenenses SAD e o Portimonense o Farense, numa ronda que apenas fica completa em 21 de janeiro, quando o Vitória de Guimarães receber o Nacional, partida que foi adiada devido a casos de covid-19 nos vimaranenses

Programa e resultados da 12.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sábado, 2 jan:

Sporting - Sporting de Braga, 2-0 (0-0 ao intervalo)

- Domingo, 3 jan:

Tondela – Famalicão, 1-0 (0-0)

Marítimo – Boavista, 0-0

Paços de Ferreira - Rio Ave, 2-0 (1-0)

FC Porto – Moreirense, 3-0 (1-0)

- Segunda-feira, 4 jan:

Santa Clara – Benfica, 16:00 locais (17:00, horas de Lisboa)

Gil Vicente - Belenenses SAD, 19:00

Portimonense – Farense, 21:15

- Quinta-feira, 21 jan:

Vitória de Guimarães – Nacional, 20:15