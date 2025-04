Prevê-se que o percurso entre a Praça de São Pedro e a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa Francisco vai ser sepultado, passe pelas ruas do centro de Roma e vai ser "vigilantemente monitorizado" pela polícia, diz a ANSA.

A estimativa é de cerca de seis quilómetros e não se descarta que passe por locais simbólicos da cidade. Contudo, por questões de segurança, o plano ainda não foi divulgado.

Devido à estimativa de pessoas junto à Basílica de Santa Maria Maior, sabe-se que serão instalados ecrãs nas praças mais próximas, de forma a possibilitar que mais pessoas acompanhem o funeral.

Nestes dias que antecedem a ida de Francisco para a basílica, o local começa já a ganhar destaque, com muitos fiéis a quererem conhecer o espaço. Giuseppe Muolo, jornalista do Avvenire partilhou nas stories do Instagram um vídeo que mostra o local do túmulo vedado por painéis de contraplacado.

Quanto à sepultura propriamente dita, sabe-se, pelas palavras do próprio Papa, no seu testamento, que o túmulo será "preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza".

"O sepulcro deve ser de terra, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus", disse ainda o pontífice.

Entretanto, o Vaticano divulgou também o libreto da cerimónia em Santa Maria Maior, em que serão cantados vários salmos. É ainda divulgado que após o caixão de madeira ser deposto no local de sepultura será novamente aspergido com água benta.

A cerimónia vai terminar com um cântico dedicado a Nossa Senhora e será assinado um documento que atesta a sepultura do Papa Francisco na basílica.

A página de Instagram dedicada ao Jubileu alertou que a porta santa de Santa Maria Maior vai estar encerrada no sábado e o Vaticano já anunciou que as visitas ao túmulo acontecem a partir da manhã de domingo, 27 de abril.

Milhares de pessoas no Vaticano e um aumento da segurança

Até ao momento, estima-se que cerca de 60 mil pessoas já passaram pela Basílica de São Pedro para se despedirem do Papa e são ainda esperados religiosos, várias autoridades e líderes de todo o mundo para participarem nas exéquias do Papa Francisco no sábado, pelo que o sistema de segurança está a ser aumentado. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram já barreiras e controlos de segurança ao redor da Praça de São Pedro, já que os fiéis vão ter de passar por detetores de metais para entrar.

O local está a ser averiguado até ao subsolo e vão estar drones no ar para garantir visão aérea de qualquer potencial ameaça. Atiradores de elite estarão mobilizados nos prédios e foram também destacados especialistas em desarmamento de bombas, unidades caninas, polícia fluvial para patrulhar o Tibre e as docas e unidades de bombeiros.

Para quem não conseguir entrar, vai ser possível acompanhar a cerimónia nos ecrãs gigantes que serão posicionados ao longo da Via della Conciliazione, Piazza Pia e Piazza Risorgimento.

Segundo a ANSA, as medidas serão também reforçadas na sexta-feira, dia em que Donald Trump chega a Roma para participar no funeral. Por esse motivo, também o bairro de Parioli, onde o presidente dos EUA fica hospedado, vai estar sob vigilância.

Além disso, 25 de abril é também o dia em que se comemora a libertação em Itália, a propósito da Segunda Guerra Mundial, pelo que estão previstas manifestações de estudantes, de movimentos antiguerra e também de palestinianos.