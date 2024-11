A equipa lisboeta terá de amealhar o maior número de pontos nos próximos dois encontros, no Principado e na receção ao Bolonha, uma vez que nos dois últimos terá pela frente o FC Barcelona, em casa, e a Juventus, fora, adversários, teoricamente, mais complicados.

O Benfica entrou a todo o gás na competição, com triunfos no estádio do Estrela Vermelha (2-1) e na receção ao Atlético de Madrid (4-0), mas desbaratou esse capital, ao perder em casa com o Feyenoord (3-1) e no reduto do Bayern Munique (1-0).

Terceira classificada na I Liga, a formação treinada por Bruno Lage caiu para o 19.º lugar na ‘Champions’, em contraponto com o Mónaco, segundo colocado em França, apenas atrás do insuperável Paris Saint-Germain, que ocupa o terceiro lugar na mais importante prova europeia de clubes.

Os monegascos integram o grupo de perseguidores do líder Liverpool, em conjunto com Sporting, Brest e Inter Milão, graças a uma campanha quase perfeita até ao momento, com três vitórias, sobre Barcelona (2-1), Estrela Vermelha (5-1) e Bolonha (1-0), e apenas um empate, com Dínamo Zagreb (2-2).

Também hoje, o Liverpool, única equipa com um percurso 100% vitorioso, recebe o Real Madrid, detentor do troféu e recordista de títulos na competição, com 15 troféus conquistados, mas que ocupa o 18.º posto, em igualdade pontual com o Benfica, ambos em zona de play-off de acesso aos oitavos de final.

O novo formato da Liga dos Campeões determina que apenas os oito primeiros posicionados se qualificam diretamente para os ‘oitavos’, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso a essa fase, em dois jogos.