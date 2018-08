A SIC notícias avançou esta sexta-feira, 31 de agosto, que o SL Benfica foi punido com um jogo à porta fechada e uma multa superior a 56 mil euros pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e do Desporto (IPDJ).

Segundo a SIC Notícias a punição acontece depois das claques do clube da Luz terem sido consideradas ilegais. O canal de televisão adianta que o clube já terá sido notificado desta decisão na terça-feira passada, tendo 20 dias para responder. O SAPO24 contactou o clube da Luz e o IPDJ para obter uma clarificação sobre este tema, mas até ao momento da publicação deste artigo, esta não foi fornecida. Questionado sobre uma eventual reação a esta notícia, o SL Benfica remeteu para o seu site oficial, não garantindo porém se irá ser publicar um comunicado nas próximas horas. O site desportivo Mais Futebol e o Jornal de Notícias confirmam todavia as informações da SIC Notícias, não adiantando porém mais pormenores sobre o caso.