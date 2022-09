Os ‘encarnados’ tinham nos favoritos alemães o último obstáculo para entrarem pela primeira vez na fase de grupos da ‘Champion’, depois de terem vencido no Grupo C de apuramento os kosovares Golden Eagle Ylli (92-67) e os cipriotas do Keravnos (73-65).

Na Liga dos Campeões, o Benfica vai defrontar os espanhóis do BAXI Manresa, os letões do VEF Riga e os franceses do Limoges, no Grupo F.