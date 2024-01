Leo Jabá deu vantagem aos amadorenses, aos 28 minutos, mas Arthur Cabral (44), Rafa (45+1), Otamendi (52) e Marcos Leonardo (90+3) deram a sexta vitória consecutiva no campeonato aos 'encarnados', que jogaram em vantagem numérica desde os 72 minutos, após a expulsão de Regis Ndo.

Com este triunfo, o Benfica passou a somar 48 pontos, mais dois do que o Sporting, que recebe hoje o Casa Pia, e mais quatro do que o FC Porto, enquanto o Estrela da Amadora, sem vencer há seis jogos na I Liga, se mantém na 14.ª posição, com 18.