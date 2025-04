A formação de Faro somou o 13.º encontro consecutivo sem vencer na competição, sendo que não conquista qualquer triunfo no seu reduto há mais de quatro meses, ocupando a 17.ª e penúltima posição, com 18 pontos, mais três do que o último, o Boavista, que hoje visita o Rio Ave, e já a oito do Estrela da Amadora (26), que é 15.º e a última equipa em lugar de manutenção automática.

Já o Casa Pia, que vinha precisamente de um triunfo sobre os vila-condenses, caiu para o oitavo posto, com 40 pontos, os mesmos do Famalicão, sétimo.