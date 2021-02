O uruguaio Darwin Núñez, aos três minutos, e o argentino Otamendi, aos sete, apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que somaram o segundo triunfo nas últimas sete rondas.

Na classificação, o Benfica, quarto classificado, igualou o Sporting de Braga, terceiro, com 37 pontos, e colocou-se a apenas três do FC Porto, segundo, enquanto o Famalicão sofreu a quarta derrota seguida e manteve-se com 14, no 17.º e penúltimo lugar.