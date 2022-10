Foi uma exibição de sonho para os encarnados, não fossem os três golos sofridos e seria uma noite perfeita. O Benfica dominou a Juventus, sobretudo na primeira parte, com lances e trocas de bola bem executadas, demonstrando sincronização e trabalho bem estudado pelos pupilos de Roger Schmidt.

"Nos primeiros 45 minutos jogávamos no topo, foi tudo bem feito", disse o treinador alemão na Flash Interview.

"A criatividade e a tática foi perfeita. Ficamos muito satisfeitos com a exibição", declarou. "O primeiro objetivo era chegar aos oitavos, e por isso estou muito aliviado. Vamos tentar vencer o próximo, não só pelo recorde, mas para chegarmos ao primeiro lugar do grupo", disse Schmidt em referência aos 14 pontos que os encarnados podem ainda conquistar na liga milionária, caso vençam na última jornada da fase de grupos.

Num Estádio da Luz cheio, Lisboa voltou a receber uma grande noite de Champions League.

O jovem António Silva abriu o marcador aos 17 minutos. O central de 18 anos saltou mais alto que os experientes defesas da Juve e marcou de cabeça. Mas logo a seguir, aos 21 minutos, Kean empatava para a Juve numa jogada bastante atribulada que dificultou a identificação do autor do golo. Aos 28 minutos, João Mário volta a colocar os encarnados em vantagem, através de uma grande penalidade e Rafa Silva, o homem do jogo, aos 35 minutos aumenta a vantagem antes do intervalo.

Na segunda parte, Rafa bisa (esteve muito perto do hat-trick) fazendo o 4-1, aos 50 minutos, deixando os adeptos em total euforia.

"Não tanto pelo hat-trick, mas sim por matar o jogo", disse Rafa na Flash sobre o lance em que podia ter marcado o terceiro golo, mas atirou a bola ao poste.

A partir dos 75 minutos, foi a vez da Juventus assumir o controlo do jogo. Milik fez o 4-2, aos 77 minutos, e McKennie reduziu a desvantagem aos 79. Os golos dos transalpinos preocuparam, mas não tiraram o brilho à grande exibição dos benfiquistas.

Os encarnados, que continuam invictos esta temporada, passam a somar 11 pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, que lidera a 'poule', com a Juventus a ser terceira com três, os mesmos do Maccabi Haifa.

VEJA OS GOLOS

SL Benfica (António Silva) 1 - 0 Juventus FC

SL Benfica (António Silva) 1 - 1 Juventus FC (Kean)

SL Benfica (João Mário) 2 - 1 Juventus FC

SL Benfica (Rafael Alexandre) 3 - 1 Juventus FC

SL Benfica (Rafa) 4 - 1 Juventus FC

Dois golos da Juventus - Milik e McKennie, respetivamente

SL Benfica 4 - 3 Juventus FC

*com Lusa