12 jogos, outras tantas vitórias. É este o registo do Benfica na presente temporada, sendo que esta noite de quarta-feira tiveram o jogo mais complicado da época, em Turim, diante da Juventus, para a Liga dos Campeões.

Apesar das dificuldades, os comandados de Roger Schmidt conseguiram somar mais três pontos na Champions, após o triunfo na primeira jornada sobre o Maccabi Haifa.

O jogo até nem começou da melhor maneira para a equipa portuguesa, com Milik a marcar, de cabeça, para a Juventus logo aos quatro minutos de jogo. Contudo, antes do intervalo, João Mário, aos 41', empatou de grande penalidade.

A Vechia Signora entrou mais forte no segundo tempo, mas o Benfica conseguiu suster o ímpeto dos italianos e matou o jogo aos 55 minutos, com David Neres a fazer o 2-1 final.

Com este resultado, as águias dividem a liderança do Grupo H com o PSG, que depois do triunfo sobre a Juventus na primeira ronda, venceram no terreno do Maccabi Haifa por 3-1.