Um golo do uruguaio Darwin Nuñez, aos 13 minutos, e outro de Rafa Silva, aos 23, conferiram cedo uma vantagem de dois golos aos ‘encarnados’, que depois geriram o resultado, frente a uma equipa algarvia que ainda reduziu aos 90+2, através de Beto, mas já não foi a tempo de causar danos.

Com esta vitória, o Benfica recuperou o segundo lugar e fecha a jornada com 27 pontos, menos dois do que o comandante Sporting, enquanto o Portimonense mantém o 18.º e último lugar, com oito.