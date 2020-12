Os vitorianos entraram melhor e, aos sete minutos, Rochinha inaugurou o marcador, tendo o iraniano Mehdi Taremi, aos 42, levado o jogo igualado para intervalo. Os vimaranenses recolocaram-se na frente aos 63, por intermédio do colombiano Óscar Estupiñán, mas o FC Porto reagiu de imediato e Taremi, aos 65, ‘bisou’ na partida, para o também colombiano Luis Díaz protagonizar a reviravolta, aos 80.

Com esta vitória, o FC Porto fecha a ronda no terceiro lugar, com 25 pontos, menos dois do que o Benfica, segundo, e quatro do que o comandante Sporting, enquanto o Vitória é quinto com 19.