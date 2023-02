“A Sport Lisboa e Benfica — Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Chelsea FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Enzo Fernández, por um montante de Euro121.000.000 (cento e vinte e um milhões de euros)”, informou a SAD benfiquista.

Na mesma nota enviada ao regulador do mercado, o Benfica refere que o Chelsea “terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador”.

“Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao River Plate o montante correspondente a 25% do valor da transferência deduzido dos montantes da solidariedade e dos serviços de intermediação”, lê-se também no comunicado.

A confirmação da transferência surge pouco tempo depois de o treinador dos ‘encarnados’, Roger Schmidt, ter admitido que o negócio estava “feito”, sendo que o médio já nem foi utilizado na partida com o Arouca, para a I Liga.

Depois de ter chegado ao clube da Luz em meados de julho de 2022, por 10 ME, aos quais podiam acrescer oito milhões por objetivos, o médio, de 21 anos, muda-se para os ‘blues’, que pagaram a cláusula de rescisão.

A transferência de Enzo para o Chelsea corresponde à venda mais alta de um clube português, agora à frente de João Félix, que se mudou por 120 ME do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.

Por outro lado, é também a transação mais elevada da história da Premier League, superando a de Jack Grealish, que foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa, por 117 ME, em 2021.

Considerado o melhor jogador jovem do Mundial2022, que ganhou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos.

Antes de chegar ao Benfica, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.