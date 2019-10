Desta forma, as ‘águias’ só podem pensar em ganhar, face a um conjunto que, mesmo muito mal internamente – o que provocou a troca de treinador (Rudi Garcia sucedeu a Silvinho) -, foi capaz de se impor, ainda que com felicidade, no reduto do Leipzig (2-0).

O holandês Memphis Depay, que inaugurou o marcador na Alemanha e já tinha faturado na receção ao Zenit (1-1), é o perigo número 1 do conjunto gaulês, que tem habitualmente o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes na baliza.

No sábado, na estreia de Rudi Garcia, o Lyon ficou-se por um empata a zero na receção ao modesto Dijon, o que aumentou o clima de contestação dos adeptos, numa altura em que são já oito o número de jogos consecutivos sem vencer na ‘Ligue 1′.

Por seu lado, o ‘onze’ de Bruno Lage logrou, na sexta-feira, uma goleada por 4-0 no reduto do Cova da Piedade, com ‘bis’ de Pizzi (já 10 golos em 2019/20) e Carlos Vinicius (quatro tentos em menos de 200 minutos), na terceira ronda da Taça de Portugal.

Tendo em conta que jogou com uma equipa da II Liga, o Benfica vai enfrentar o primeiro adversário a ‘sério’ 21 dias depois da viagem à Rússia, onde só trouxe uma boa notícia, na forma de primeiro golo oficial para o espanhol Raúl de Tomás.

O encontro entre o Benfica e o Lyon está marcado para quarta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde os campeões lusos precisam dos três pontos para continuar a sonhar com o apuramento para os oitavos de final.

No outro jogo do agrupamento, o Leipzig volta a jogar em casa, agora perante o Zenit, sendo que só ‘corrigindo’ a pontaria — depois de ‘bisar’ na Luz, Werner perdeu um ‘hat-trick’ de ocasiões claras face aos franceses – poderá derrotar os campeões russos.

Ainda na quarta-feira, destaque para a receção do Inter de Milão ao Borussia Dortmund, num Grupo F que também tem o FC Barcelona na corrida, e do Ajax ao Chelsea, no H. No Grupo E, o campeão europeu Liverpool viaja a Genk.

A ronda arranca na terça-feira, dia em que as atenções se centram em Istambul, onde o Galatasaray recebe o Real Madrid, inesperado lanterna-vermelha do Grupo A, depois do 0-3 no reduto do Paris Saint-Germanin e do sofrido 2-2 com o Club Brugge.