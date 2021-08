A notícia é confirmada pela polícia de Cheshire. "Benjamin Mendy, de 27 anos, foi acusado por quatro crimes de violação e um de agressão sexual", refere um comunicado, anunciando que a sua detenção ocorreu depois da permissão dos procuradores locais.

De acordo com a nota da polícia de Cheshire, os crimes foram denunciados por três vítimas com mais de 16 anos, tendo ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021.

Mendy encontra-se detido pela polícia e será levado a um tribunal de Chester a 27 de agosto, esta sexta-feira.

O clube onde joga o lateral-esquerdo francês, o Manchester City, já emitiu um comunicado oficial, indicando que o jogador já foi suspenso.

"O Manchester City pode confirmar que depois da sua acusação pela polícia, Benjamin Mendy foi suspenso e encontra-se sob investigação", refere a curta nota, não adiantando mais detalhes porque "o processo encontra-se sob os trâmites legais".

Mendy assinou pelo City em 2017, depois de ter sido campeão francês no Mónaco, na altura orientado pelo treinador luso Leonardo Jardim. A transferência do seu passe rondou os 57,5 milhões de euros.

Além de contar com uma Ligue 1 no currículo, o lateral fez parte do conjunto gaulês que ganhou o Mundial de seleções em 2018 (entrou no decorrer da partida contra a Dinamarca, no último jogo da fase de grupos, que terminou com um nulo).

Pelos citizens conquistou três Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21), uma Taça Inglesa (2018/19), três Taças da Liga (2018/19, 2019/20, 2020/21) e uma Supertaça inglesa (2018).