"A trajetória de Karim Benzema no Real Madrid foi um exemplo de comportamento e profissionalismo, e representou os valores do clube. Benzema conquistou o direito de decidir o seu futuro", lê-se no comunicado que os merengues escreveram no seu site oficial.

Benzema conquistou 25 títulos ao serviço do Real Madrid e tornou-se no quinto jogador com mais jogos pelo clube (647) e o segundo com mais golos na história do clube (353, atrás de Cristiano Ronaldo, 450).

Muito se tem especulado sobre o seu destino, mas tudo indica que o goleador de 35 anos prossiga a sua carreira na Arábia Saudita, onde também já está Cristiano Ronaldo.